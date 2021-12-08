Существующие вакцины должны защищать людей, которые заболели штаммом Omicron, от тяжелых случаев COVID-19, утверждают в ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют об отсутствии доказательств, что штамм коронавируса Omicron лучше избегает действия противоковидных вакцин.

Как сообщает ВВС, об этом сказал исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

Отмечается, что первые исследования нового варианта вируса в Южной Африке показали, что он может частично избежать удара Pfizer. В то же время Райан отметил, что существующие вакцины должны защищать людей, которые заболели штаммом Omicron, от тяжелых случаев COVID-19.

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"У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализации. И нет никаких оснований ожидать, что это не так", – сказал представитель ВОЗ.

По его словам, первоначальные данные свидетельствуют о том, что при заражении Omicron люди не страдают больше, чем от штамма "Дельта" или других вариантов коронавируса.

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Автор: Инна Андалицкая