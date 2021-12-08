Существующие вакцины должны защищать людей, заболевших штаммом Omicron / фото REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют об отсутствии доказательств, что штамм коронавируса Omicron лучше избегает действия противоковидных вакцин.

Как сообщает ВВС, об этом сказал исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

Отмечается, что первые исследования нового варианта вируса в Южной Африке показали, что он может частично избежать удара Pfizer. В то же время Райан отметил, что существующие вакцины должны защищать людей, которые заболели штаммом Omicron, от тяжелых случаев COVID-19.

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"У нас есть высокоэффективные вакцины, которые на данный момент доказали свою эффективность против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и госпитализации. И нет никаких оснований ожидать, что это не так", – сказал представитель ВОЗ.

По его словам, первоначальные данные свидетельствуют о том, что при заражении Omicron люди не страдают больше, чем от штамма "Дельта" или других вариантов коронавируса.

Новый штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Известно, что новый штамм коронавируса назвали "Омикрон". Впервые его обнаружили в начале ноября, его "родиной" считается Ботсвана.

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Автор: Инна Андалицкая