После бустерной дозы мРНК вакцин локальные побочные реакции встречались чаще, чем после второй.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC или ЦКЗ) обнародовали статистическую информацию о частоте побочных эффектов после третьей дозы мРНК COVID-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщается в пресс-релизе организации, в исследовании приняли участие 22 191 человек, получившие бустерную дозу вакцины с 12 августа, то есть когда в США начали вводить третью дозу людям с ослабленным иммунитетом, по 19 сентября 2021 года, пишет N+1. Из них 97,6% третий раз привились вакциной того же производителя, что и первые два раза. В среднем третью дозу люди получали через 182 дня после второй.

По данным, собранным при помощи мобильного приложения, оказалось, что самыми частыми побочными эффектами после бустерной прививки были:

боль в месте инъекции - 71%,

слабость - 56%,

головная боль - 43%.

Также 28% участников сообщали, что на следующий день после прививки не могли заниматься привычными делами, так как плохо себя чувствовали, 1,8% опрошенных были вынуждены обратиться к врачу, а 0,1% - легли в больницы.

При этом у вакцинированных третьей дозой Moderna локальные побочные эффекты встречались чаще, чем после второй дозы - 84,7% и 83,5%, а системные наблюдались реже - 79% и 81,3%.

Похожие результаты были у людей, вакцинированных Pfizer/BioNTech: после третьей дозы чаще встречались локальные побочные эффекты - 74,1% и 71,7%, а системные реже, чем после второй дозы - 69,2% и 71,7%.

В целом ЦКЗ США пришли к выводу, что побочные реакции были легкими и с ними можно было справиться за нескольких дней.

Третья доза вакцины против COVID-19

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что третью - так называемую бустерную - дозу вакцины от коронавируса необходимо вводить, чтобы защитить самые уязвимые категории населения. При этом его слова фактически противоречат заявлениям председателя организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, который неодобрительно высказывался о вакцинации населения третьей дозой.

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В Украине хотят запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались от коронавируса. Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство строит такие планы на 2022 год.

В США третью дозу мРНК вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna начали вводить людям с ослабленным иммунитетом с 12 августа 2021 года.

После того как администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами одобрила применение бустерных прививок от коронавируса, третью дозу ввели президенту Джо Байдену.

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Автор: Катерина Комолова