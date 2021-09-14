По словам Шмыгаля, уже в 2022 году украинцев могут начать прививать третьей дозой от COVID-19.

В Украине планируют запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались от коронавируса.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время годовой конференции, правительство планирует воплотить это в реальность в 2022 году.

"До конца года правительство планирует вакцинировать все взрослое население Украины. Потому что в следующем году в Украине возможна ревакцинация. А в этом случае лучше не прикрывать процесс. К этому идут другие страны, возможно, это будет и у нас", - цитирует Шмыгаля 24 канал.

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Премьер добавил, что сейчас в Украине есть более 10 миллионов вакцин. В общем прививка от коронавируса уже сделали 5,8 миллионов украинцев, 4,8 миллиона из которых уже полностью иммунизированы.

Отметим, что некоторые страны уже вводят третью дозу вакцины от коронавируса из-за новых штаммов.

Так, в Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что ревакцинация от коронавируса снижает шансы попасть в больницу в 7,67 раз по сравнению с людьми, которые вакцинировались двумя дозами.

Между тем многие ученые заявляют, что повторная вакцинация бесполезна, ведь еще нет достаточно научных доказательств в ее пользу.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус недавно призвал продолжить мораторий на бустерную вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года, поскольку многие страны до сих пор страдают от недостатка вакцин. Он заявил, что главное сначала вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира.

В Украине пока не делают третью прививку от коронавируса. Однако уже в течение двух недель Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рассмотрит решение о необходимости прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко