Джонсон подчеркнул, что страна столкнулась с "волной новых инфекций, вызванных штаммом "Омикрон".

В Британии во вторник, 14 декабря, обнаружили 59 610 случаев заражения коронавирусом - это самый высокий показатель инфицирований с января 2021 года. Вместе с тем 150 человек умерли в результате инфицирования вирусом.

Как уточняет Reuters, это был пятый самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон отметил, что страна столкнулась с "волной новых инфекций, вызванных штаммом "Омикрон".

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Как писал УНИАН, именно в Британии обнаружили первую смерть от новой мутации коронавируса.

13 декабря министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал, что с "Омикроном" связаны около 40% всех случаев коронавируса в Лондоне.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что на сегодня штамм "Омикрон" обнаружили в 77 странах

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Автор: Виктория Гордиенко