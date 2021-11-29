Если опасность вируса будет доказана, Pfizer адаптирует свой препарат в течение 100 дней.

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон".

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Риге, сообщает РБК-Украина.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.

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Она отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако тем временем Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные мероприятия.

Если опасность вируса будет доказана - Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был выявлен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм коронавируса может быть в шесть раз заразнее чем штамм "Дельта".

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Автор: Лидия Селезнева