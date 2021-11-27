ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

Фармацевтические гиганты одновременно заявили о работе над разработкой вакцины, которая предотвратит осложнения от нового опасного штамма коронавируса "омикрон".

Об этом пишет CNBC.

Pfizer&BioNTech готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований не позднее, чем через две недели, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства вакцины.

О тестировании вакцины против нового штамма "Омикрон" сообщили также в Johnson&Johnson, а AstraZeneca уже проводит исследования в местах первых вспышек "омикрона".

Читайте такжеВ Бельгии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19 (видео)Moderna в пятницу заявила, что комбинация мутаций в новом штамме "имеет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета".

В компании пояснили, что единственным путем как-то себя обезопасить от рисков "омикрона" в настоящее время является третья бустерная доза инъекции. В исследовании Moderna будут участвовать добровольцы, получившие третью дозу вакцины.

Новый штамм коронавируса "омикрон": что известно

Новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают у ВОЗ беспокойство. О нем впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения из Южной Африки 24 ноября.

Предварительные данные, собранные специалистами, свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки.

ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

"Омикрон" может сделать вакцины менее эффективными и обладает большей способностью передаваться, сообщили в агентстве здравоохранения Великобритании.

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Автор: Яна Ставская