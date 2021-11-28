Более 50 добровольцев успели получить укол до вмешательства правоохранителей.

В немецком Любеке в субботу, 27 ноября, прервали вакцинацию против COVID-19 самодельным препаратом без официальной регистрации.

Речь идет о вакцине авторства врача и предпринимателя Винфрида Штеккера, пишет DW. Штеккеру принадлежит местный аэропорт, и именно там он устроил акцию по вакцинации.

На месте собрались около 230 человек, а более 50 добровольцев успели получить укол до вмешательства правоохранителей.

На препарат Штеккера немецкие СМИ обратили внимание еще в апреле 2020 года. Врач утверждал, что в своей лаборатории разработал вакцину против коронавирусной болезни, основанную на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Он тестировал ее на себе, друзьях и родственниках, а также на нескольких десятках добровольцев.

Читайте такжеИзраильские ученые научились убивать коронавирус за две секундыПо данным Штеккера, его препарат эффективен на 97%, однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, а полноценные клинические исследования не проводились, и вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.

В начале сентября 2020-го изобретатель сообщил Институту имени Пауля Эрлиха, отвечающему в Германии за регистрацию вакцин, о результатах исследования и попросил помочь провести расширенные испытания. Институт вместо этого обратился в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии медсестра-антивакцинаторша "привила" тысячи людей соленой водой вместо COVID-вакцины.

А глухонемому жителю Индии вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизацию.

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Автор: Катерина Комолова