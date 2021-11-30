В частности, два теста, взятые практически неделю назад, показали положительный результат.

Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" был в стране еще до прибытия на прошлых выходных пассажиров из Южной Африки.

В частности, два теста, взятые практически неделю назад, показали положительный результат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы обнаружили вариант коронавируса "Омикрон" в двух тестовых образцах, взятых 19 ноября и 23 ноября. Однако пока не известно, посещали ли эти люди юг Африки", - говорится в сообщении.

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Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки (Кейптауна и Йоханнесбурга), около 85 оказались больны коронавирусом.

После чего, служба охраны здоровья в аэропорту Схипхол провела проверку пассажиров двух самолетов авиакомпании и сообщила, что у 13 путешественников из ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон".

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Автор: Ирина Погорелая