Министры G7 сосредоточились на глобальном доступе к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.

Страны G7 обнародовали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".

Отмечается, что инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".

В частности, как говорится в заявлении, особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с "Омикроном".

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"Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к разрешению быстро развивающейся ситуации", - говорится в заявлении.

Министры акцентировали внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцин и терапевтических средств в попытке противодействовать распространению штамма.

"Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальных усилий по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработке вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий", – говорится в заявлении.

Как писал УНИАН, именно в Британии обнаружили первую смерть от новой мутации коронавируса.

13 декабря министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал, что с "Омикроном" связаны около 40% всех случаев коронавируса в Лондоне.

Напомним, по данным ВОЗ количество инфицирований "Омикроном" в мире удваивается каждые 2-3 дня.

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко