Страны G7 обнародовали заявление о новом штамме коронавируса "Омикрон". Они назвали его "самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения".
Отмечается, что инициатором заявления выступила Великобритания, которая и организовала встречу министров здравоохранения "Большой семерки".
В частности, как говорится в заявлении, особое внимание министры уделили тревожным событиям, связанным с "Омикроном".
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"Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к разрешению быстро развивающейся ситуации", - говорится в заявлении.
Министры акцентировали внимание на глобальном доступе к диагностике, вакцин и терапевтических средств в попытке противодействовать распространению штамма.
"Они также согласились с растущей важностью кампаний ревакцинации и регулярного тестирования наряду с продолжением немедикаментозных мер. Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальных усилий по развертыванию вакцин и поддержку ускоренной разработке вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий", – говорится в заявлении.
Как писал УНИАН, именно в Британии обнаружили первую смерть от новой мутации коронавируса.
13 декабря министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид рассказал, что с "Омикроном" связаны около 40% всех случаев коронавируса в Лондоне.
Напомним, по данным ВОЗ количество инфицирований "Омикроном" в мире удваивается каждые 2-3 дня.