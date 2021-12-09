Американские медики призывают более внимательно относится ко всем изменениям самочувствия и назвали пять симптомов, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Новый штамм коронавируса Омикрон очень быстро распространяется по миру. Пока ученые и медики выясняют, насколько этот штамм опаснее других вариантов коронавирус, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США назвали его опасные симптомы.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Медики заверили, что общие симптомы штамма Омикрон не слишком отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

Читайте такжеНа сегодня штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен - МинздравЕдинственное отличие - он очень заразен и быстрее распространяется.

Отмечается, что вакцинированные люди также могут заразиться этим штаммом и заражать других, даже при отсутствии симптомов коронавирус.а

Американские медики призывают более внимательно относится ко всем изменениям самочувствия и назвали пять симптомов, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Опасные симптомы Омикрона:

затрудненное дыхание;

постоянная боль или давление в груди;

спутанность сознания, дезориентация;

неспособность проснуться или бодрствовать;

бледный, серый или синюшный оттенок кожи, губ и ногтей.

Кроме того, отмечается, что характерными симптомами Омикрона являются сильная усталость, мышечные боли, першение в горле, сухой кашель.

Несмотря на то, что Омикрон вызывает более мягкое течение болезни, врачи допускают, что в некоторых случаях инфекция может стать очень тяжелой. При наличии опасных симптомов стоит сразу обращаться к врачу.

Медики напоминают, что лучшей защитой от тяжелых форм любого штамма коронавирус остается вакцинация двумя дозами. Стоит помнить и меры по противодействию коронавирусной болезни. Речь идет об обязательном ношении защитной маски в общественных местах, транспорте, а также соблюдении социальной дистанции.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая "Омикрона".

Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B. 1.1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

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Автор: Марта Гичко