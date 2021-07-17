Разработчик не подал соответствующую заявку в EMA.

Европейское агентство по лекарственным средствам еще не получило официального запроса на оценку и разрешение на продажу вакцины от коронавируса индийского производства Covishield.

Об этом пишет The Print.

Чтобы европейский регулятор дал оценку на использование препарата, разработчик вакцины должен подать официальный запрос в EMA, которую агентство до сих пор не получило.

В EMA изданию The Print подтвердили отсутствие заявки от разработчиков.

Читайте такжеВакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител к COVID-19, чем CoronaVac - ученыеВ июле Европа ввела систему COVID-паспортов для путешествий в страны блока. Это документ, подтверждающий прохождение полной вакцинации гражданами, привитыми одобренными EMA препаратами. Таким туристам въезд в страны на фоне пандемии значительно упрощают.

Ранее Индийский институт сыворотки, который занимается производством Covishield, заявлял, что подал запрос на одобрение EMA через своего партнера AstraZeneca, а ответ получит в течение месяца.

Индийской вакциной Covishield вакцинируют и украинцев. Сейчас МИД договаривается о допуске вакцинированных этим препаратом граждан в ЕС, заявлял 2 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он утверждал, что процедура продлится в течение месяца.

Однако по состоянию на начало июля семь стран Евросоюза разрешили въезд путешественникам, привитым вакциной Covishield.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская