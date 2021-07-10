Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам определили перечень побочных эффектов вакцин от коронавируса производителей Pfizer и Moderna. Это воспаление сердечной мышцы (миокардит) и перикардит.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что миокардит и перикардит крайне редко провоцируют осложнения после введения вакцин от COVID-19, созданных на основе технологии информационной рибонуклеиновой кислоты (иРНК), включая препараты производства компаний Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что эксперты ВОЗ изучили данные о случаях миокардита и перикардита после введения вакцин против COVID-19, действующих на основе информационной РНК.

Миокардит – воспаление сердечной мышцы, перикардитом называют поражение серозной оболочки сердца.

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«По данным правительства США, где широко используются эти вакцины, на миллион мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, получивших две дозы препарата, пришлось 40,6 случая миокардита, среди женщин той же возрастной группы этот показатель составил лишь 4,2 случая на миллион. Среди людей старше 30 лет это осложнение встречается гораздо реже: 2,4 случая на миллион для мужчин и 1 на миллион для женщин», - говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что в свою очередь европейские специалисты, изучив данные по странам Европы, решили, что между случаями миокардита и вакцинацией, «возможно, существует связь».

«Приняв во внимание все предоставленные сведения, эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что миокардит и перикардит являются крайне редко встречающимися осложнениями после введения вакцин от COVID-19, созданных на основе технологии информационной РНК. Причем, согласно поступающим данным, описанные случаи в основном умеренной тяжести и поддаются лечению консервативными методами», - заявили в ВОЗ.

Отмечается, что дальнейшее наблюдение позволит определить долгосрочный исход подобных осложнений на сердце.

«Эксперты ВОЗ считают, что польза вакцин указанной группы превышает возможный риск и рекомендуют продолжать вакцинацию населения с целью предотвращения заражения и тяжелого течения COVID-19», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) определили перечень побочных эффектов вакцин от коронавируса производителей Pfizer и Moderna.

Так, "очень редким" побочным эффектом препаратов является воспаление сердца. Побочные эффекты чаще всего встречаются у молодых мужчин.

С вакцинами было связано два состояния – воспаление самой сердечной мышцы (миокардит) и перикардит.

EMA выявил 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита после 177 миллионов введенных доз Pfizer. У Moderna – 19 случаев миокардита и 19 случаев перикардита из 20 миллионов введенных доз.

Умерли 5 человек. В отчете отмечается, что это либо пожилые люди, либо люди, имеющие сопутствующие болезни.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Инна Андалицкая