Эксперты объясняют, почему пока нет причин бояться изменений в геноме COVID-19.

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который вызывает болезнь под названием COVID-19. Из-за этого возникли беспокойства относительно того, как это повлияет на современные вакцины против болезни. Что сейчас говорят эксперты об этой проблеме?

Как пишет Newsweek новый вариант коронавирус называют B.1.1.7 или VUI–202012/01. Его впервые обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он содержит несколько мутаций. Ученые в Великобритании говорят, что потенциально этот видоизмененный коронавирус может быть на 70% более заразен, чем оригинальный. Хотя признаков того, что он вызывает более тяжелые симптомы, пока нет.

Читайте такжеThe Economist: Мутация COVID-19 станет причиной более жестких карантиновНесколько экспертов также пояснили, что пока нет доказательств, которые бы указывали на уменьшение эффективности вакцин против нового штамма SARS-CoV-2. Однако, ученые до сих пор пытаются узнать больше о новом варианте вируса. Поэтому не исключено, что картинка изменится, когда появится больше данных.

Вирусолог из Университета Лестера доктор Джулиан Танг заявил: "Мы не видим никакого повышения вирулентности или каких-либо больших изменений в белках шипов, которые бы сократили эффективность вакцин". Ученые все еще пытаются выяснить, как генетические изменения помогут коронавирусу преодолеть иммунитет, приобретенный с помощью прививки или через естественное заражение.

"Надеюсь, что новый штамм не изменит иммунную реакцию на столько, чтобы помешать появлению защиты из-за вакцинации. Хотя последствия появления нового штамма до сих пор выясняются, вполне разумно пытаться сократить его распространение в Британии и других странах мира", - сказал профессор новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартин Гибберд.

Адмирал Бэретт Жироар - член администрации Дональда Трампа, ответственный за проведение тестов в США - сказал ABC News, что "сейчас причин для тревоги нет". А Департамент здравоохранения следит за распространением мутировавшего коронавируса.

"Мы не знаем, опасен ли он. И, что более важно, мы не видим никакой мутации, которая помогла бы ему избежать действия вакцины. Я не могу сказать, что этого точно не произойдет в будущем. Но сейчас кажется, что вакцины справятся со всем, что мы видим", - сказал Жироар.

Читайте такжеВ ВОЗ пояснили, стоит ли поднимать тревогу из-за мутации коронавирусаВо Франции министр здравоохранения Оливье Веран сказал радио-станции Europe 1, что современные вакцины от COVID-19 должны быть эффективными и против мутированной версии коронавируса.

"Теоретически нет причин, по которым вакцина не должна быть эффективной против нее", - сказал Веран.

Newsweek объясняет, что в будущем ученым придется изменить вакцины от COVID-19. Поскольку коронавирус SARS-CoV-2 и в дальнейшем будет мутировать и меняться. Аналогичным образом, исследователям приходится менять формулу вакцин от сезонного гриппа, чтобы она соответствовала самым свежим его мутациям.

Новый вид коронавируса: что известно

Мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

На этом фоне все больше стран прекращают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры нужны, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter.

Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется.

Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств. Украина также планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем, "британский" вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.

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Перевод: Лесь Дымань