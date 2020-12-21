Желание людей уехать спровоцировало скопление людей на всех вокзалах Лондона и в аэропортах, рассказала жительница британской столицы.

Из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, люди массово пытались уехать из столицы.

Подробности рассказала жительница Лондона Юлия Беккер в эфире канала "Украина 24". По ее словам, желание людей уехать спровоцировало скопление людей на всех вокзалах Лондона и в аэропортах.

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"Все пытаются массово покинуть Лондон после того, как Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании - ред.) сообщил о новых ограничениях. Был ажиотаж и большие скопления людей на всех вокзалах Лондона и в аэропортах. Люди пытались добраться домой в разные регионы страны и в разные страны Европы", — сказала она.

По словам женщины, меры безопасности в Великобритании пока не меняют.

"Новых мер правительство не предлагает. Как и раньше, предостерегают о новом штамме, просят не выходить из дома, по возможности пользоваться меньше транспортом, отдавать предпочтение пешеходным и велосипедным прогулкам. Насколько я знаю, 65% заболевших в Великобритании сейчас - заболели новым штаммом. О вакцине пока никто не говорит. Я думаю, сейчас будут проверять, чувствительна ли она к новому штамму. Все ограничения введены пока на период праздников — вплоть до 30 декабря. Дальше будет пересмотр", - сказала она.

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

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Автор: Андрей Василюк