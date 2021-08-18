Жительница Лондона Кристин Смит вышла из комы, когда ее молодой человек Марк Сквайрс сделал ей предложение выйти за него замуж.
Об этом сообщает Daily Mirror.
36-летняя британка с коронавирусом попала в реанимацию в университетской больнице Джеймса Кука в Мидлсбро. Когда здоровье Смит ухудшилось и она впала в кому, Марка попросили приехать в больницу.
Там он разговаривал со своей возлюбленной, надеясь, что она услышит его голос, и в какой-то момент сделал ей предложение руки и сердца. В этот момент женщина внезапно очнулась и сразу попросила врачей позвонить матери, чтобы рассказать ей о помолвке. При этом пациентка не помнила ни дат, ни то, что с ней произошло.
Около трех недель назад женщина выписалась из больницы. Теперь семья Смит готовится к свадьбе.
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