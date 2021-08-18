Около трех недель назад женщина выписалась из больницы.

Жительница Лондона Кристин Смит вышла из комы, когда ее молодой человек Марк Сквайрс сделал ей предложение выйти за него замуж.

Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летняя британка с коронавирусом попала в реанимацию в университетской больнице Джеймса Кука в Мидлсбро. Когда здоровье Смит ухудшилось и она впала в кому, Марка попросили приехать в больницу.

Там он разговаривал со своей возлюбленной, надеясь, что она услышит его голос, и в какой-то момент сделал ей предложение руки и сердца. В этот момент женщина внезапно очнулась и сразу попросила врачей позвонить матери, чтобы рассказать ей о помолвке. При этом пациентка не помнила ни дат, ни то, что с ней произошло.

Около трех недель назад женщина выписалась из больницы. Теперь семья Смит готовится к свадьбе.

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Автор: Денис Прядко