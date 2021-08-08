Дик Фаррелл называл вакцины от коронавируса мошенничеством.

Радиоведущий из Флориды Дик Фаррелл скончался в США от коронавируса. Он заявлял, что COVID-вакцины - мошенничество.

Об этом сообщает издание Independent.

Радиоведущий назвал вакцины "поддельным бредом", а главного инфекциониста США Энтони Фаучи обозвал "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом" и "ленивым уродом". Также он призывал людей отказаться от вакцинации.

Около трех недель назад 65-летний Фаррелл угодил в больницу, где у него диагностировали COVID-19, после чего его мнение изменилось.

Читайте такжеБесплодие и вакцинация: ученые развеяли слухи о COVID-прививкеДруг радиоведущего сообщил, что Фаррелл написал ему и призвал вакцинироваться от коронавируса.

"Он сказал мне, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться" – рассказал мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе умер от COVID-19 34-летний блогер Стивен Хармон, заявлявший об отказе от ковид-вакцины и насмехавшийся над ней. Мужчина боролся с болезнью в течение месяца.

О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер.

Последний свой пост в Twitter Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.

Автор: Анастасия Горбачева