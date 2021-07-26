34-летний мужчина последовательно выступал в соцсетях против COVID-вакцинации, насмехаясь над ее сторонниками.

В Лос-Анджелесе (США) умер от COVID-19 34-летний блогер Стивен Хармон, заявлявший об отказе от ковид-вакцины и насмехавшийся над ней. Мужчина боролся с болезнью в течение месяца.

О его смерти сообщил основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, членом которой был блогер, пишет CBS Los Angeles.

Последний свой пост в Twitter Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.

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"Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких", — написал блогер.

Незадолго до этого Хармон написал в Twitter речитатив по мотивам песни рэпера Jay-Z: "Если у тебя проблемы с электронной почтой, я сочувствую тебе, сынок. У меня 99 проблем, но с вакцинацией – нет".

Несмотря на борьбу с вирусом, Хармон по-прежнему выступал против вакцины, утверждая, что его вера защитит его. Перед смертью он шутил о пандемии и вакцинах, делясь мемами со словами, что доверяет Библии, а не ученым.

Основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, который подтвердил смерть Хармона, призвал прихожан "следовать указаниям врачей".

На сегодня в США зафиксировали 34,4 миллиона случаев коронавирусного заболевания, из них 610 тысяч человек умерли от осложнений.

Также в Штатах продолжается вакцинация от COVID-19. Одну прививку получили 56,8% населения, а 49% — полностью вакцинировались, то есть получили две дозы, пишет Bloomberg.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко