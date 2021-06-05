Однако отмечается, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми.

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Об этом заявил председатель правления компании Инь Вейдун.

Как пишет Reuters, по словам Инь Вейдун, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. При этом от властей Китая будет зависеть, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям до 18 лет.

Инь сообщил, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

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Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание фазы II, в которой участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.

В то же время Инь предупредил, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

Что известно о вакцине CoronaVac (Sinovac)

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac уже были доставлены в разные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

Ранее в Sinovac Biotech отметили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов. Представитель компании добавил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус.

Вакцину CoronaVac используют и в Украине. Сейчас Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата. В частности, этой вакциной делают прививки в центрах массовой вакцинации, которые открылись в минувшие выходные в Киеве, Одессе и Львове.

Напомним, людям, привитым вакциной Sinovac будут выдавать международный сертификат о вакцинации, заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что эффективность этой вакцины была доказана в Бразилии. Там целому городу удалось побороть коронавирус.

Вакцинация против коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко