Определены 17 таких пунктов, которые расположены во всех районах столицы.

В Киеве открылись пункты вакцинации работников учреждений образования вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство Здравоохранения.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник определено 17 таких пунктов, которые расположены во всех районах столицы.

«В каждом районе определены учебные заведения, где проводят вакцинацию ... прививочные бригады уже начали проводить прививки», - сказал чиновник.

По его словам, работников образовательных заведений заблаговременно приглашают на вакцинацию.

«Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, руководителю заведения необходимо предоставить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию», - рассказал Поворозник.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания с вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Тамара Отовская