Сертификат будут выдавать тем, кто прошел полный курс вакцинации.

Украинцы, которые вакцинируются препаратом CoronaVac, получат международное свидетельство о проведении вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Facebook.

1 июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac для экстренного применения.

"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививки", - сообщил Ляшко.

Читайте такжеВ Раде назвали три причины снижения заболеваемости COVID-19 в УкраинеМинистр напомнил, что Украина закупила 1 913 000 доз этой вакцины, и сейчас прививает лиц 65+, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

Что известно о вакцине CoronaVac

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac были доставлены в разные страны. По оценкам компании, в мире введено более 100 миллионов доз препарата, пишет DW.

Ранее в Sinovac Biotech сообщили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов.

Украина получила уже 1,7 миллиона доз вакцины CoronaVac. Этой вакциной делают прививки в центрах массовой вакцинации, которые открылись недавно в Киеве, Одессе и Львове.

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Автор: Людмила Жерновская