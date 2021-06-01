В городе снизилось количество случаев заболевания среди детей.

В бразильском городе Серрана смертность от COVID-19 снизилась на 95% после того, как почти все взрослые были вакцинированы.

Об этом пишет BBC.

Эксперимент проводился в городе с населением 45 000 человек в период с февраля по апрель Институтом Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.

По словам исследователей, непривитые жители также были защищены сокращением циркуляции вируса.

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Исследователи сообщают, что также снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, которые не получали прививку.

Аналогичное исследование проводится в бразильском городе Ботукату с населением 148 000 человек. Исследователи используют вакцину Oxford/AstraZeneca, производимую на местном уровне институтом Fiocruz.

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Автор: Людмила Жерновская