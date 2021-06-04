Ранее массовую вакцинацию проводили только в Киеве, Одессе и Львове.

В ближайшие выходные в пяти городах Украины заработают центры массовой вакцинации от коронавируса. К Киеву, Одессе и Львову в этот раз присоединятся Тернополь и Полтава.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Вакцинировать, как и ранее, планируют китайским препаратом CoronaVac. Получить прививку смогут те, кто ранее стал в очередь в приложении "Дія".

В Минздраве заверяют, что вакцин хватит.

"Сейчас законтрактовано государством около 20 млн доз вакцины. По тем расчетам и планам, которые сейчас разработаны Минздравом, такого [нехватки вакцин] не должно быть", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Накануне в Украину прибыло еще 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая произведена в Европе. Это партия поступила в рамках программы COVAX. Ею будут прививать второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield. Это медики, военные, соцработники, силовики и люди в возрасте 65+.

Отметим, в Киеве центр массовой вакцинации будет работать в Международном выставочном центре (станция метро "Левобережная"), во Львове - на стадионе "Арена-Львов", в Одессе - на стадионе юридической академии. Тернополяне смогут получить прививку на базе КП "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко", а полтавчане - в местном юридическом институте.

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Автор: Юрий Годован