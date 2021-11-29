Штамм изначально выявили в ЮАР.

Министры здравоохранения стран G7 проведут экстренное совещание для обсуждения нового штамма коронавируса Omicron.

Совещание состоится 29 ноября, пишет The Guardian.

"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения и социальной защиты.

Решение о встрече было принято после выявления положительных результатов теста на Omicron в Великобритании, Германии и Италии.

В воскресенье министр здравоохранения Франции заявил, что этот штамм, вероятно, также будет циркулировать во Франции.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до АвстралииРанее в Британии заявили, что недавно обнаруженный в Южной Африке вариант коронавируса считается наиболее опасным из всех выявленных.

Штамм Omicron

Как сообщал УНИАН, ранее в ЮАР выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B. 1.1.529.

Глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма на вакцины необходимо несколько недель.

Новый штамм назвали Omicron и квалифицировали его как "вызывающий беспокойство".

Автор: Людмила Жерновская