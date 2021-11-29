Министры здравоохранения стран G7 проведут экстренное совещание для обсуждения нового штамма коронавируса Omicron.
Совещание состоится 29 ноября, пишет The Guardian.
"Под председательством Великобритании в понедельник, 29 ноября, будет созвано срочное совещание министров здравоохранения G7 для обсуждения событий, связанных с Omicron", - сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения и социальной защиты.
Решение о встрече было принято после выявления положительных результатов теста на Omicron в Великобритании, Германии и Италии.
В воскресенье министр здравоохранения Франции заявил, что этот штамм, вероятно, также будет циркулировать во Франции.
Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до АвстралииРанее в Британии заявили, что недавно обнаруженный в Южной Африке вариант коронавируса считается наиболее опасным из всех выявленных.
Штамм Omicron
Как сообщал УНИАН, ранее в ЮАР выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B. 1.1.529.
Глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма на вакцины необходимо несколько недель.
Новый штамм назвали Omicron и квалифицировали его как "вызывающий беспокойство".