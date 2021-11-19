Отмечается, что также растет количество пациентов отделений интенсивной терапии.

В Финляндии сообщили о 1 259 новых инфицированных COVID-19 за последние сутки - это абсолютный суточный рекорд за весь период пандемии коронавируса в стране.

Так, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Финляндии с начала эпидемии сейчас составляет 173 632, пишет Yle.

Так же сообщается о 10 новых смертельных случаях, связанных с пандемией коронавируса, за последние сутки, в результате чего количество жертв пандемии в Финляндии достигло 1 246 человек.

Читайте такжеВ Финляндии произошла вспышка эпидемии COVID-19 из-за вернувшихся из РФ футбольных фанатов

Также растет количество пациентов отделений интенсивной терапии.

"На этой неделе у нас 31 пациент в реанимационных отделениях. На прошлой неделе их было 20. Можно сказать, что загруженность отделений интенсивной терапии пока находится на прежнем уровне. Это значит, что пациенты поступают в реанимационные отделения, их лечат, переводят в обычные палаты, где они восстанавливаются", - заявила эксперт министерства социального обеспечения и здравоохранения Лииса-Мария Волпио-Пулки.

"Следующие две недели покажут, это единичный всплеск количества пациентов в отделениях интенсивной терапии, или же мы имеем дело с тенденцией", - добавила она.

На сегодня в Финляндии более 80,6% населения Финляндии от 12 лет прошли полный курс вакцинации. Медики утверждают, что доля невакцинированных среди пациентов с коронавирусом в финских больницах составляет 70%.

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксированы более 256 млн случаев инфицирования COVID-19, в том числе более 5,1 млн летальных.

Напомним, как писал УНИАН, на сегодня штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в мире и составляет 99% от всех случаев заболеваемости.

Коронавирус в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко