По состоянию на утро 29 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 62 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте такжеВакцину от коронавируса компании Pfizer начали доставят по миру - СМИТак, в настоящее время зафиксировано 62361769 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 39920505 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1454544 людей.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (13246771 случай), Индия (9392919) и Бразилия (6290272).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрированы 266074 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (172561), на третьем – Индия (136696).
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