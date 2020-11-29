При этом одолели коронавирусную болезнь почти 40 миллионов человек.

По состоянию на утро 29 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 62 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеВакцину от коронавируса компании Pfizer начали доставят по миру - СМИТак, в настоящее время зафиксировано 62361769 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 39920505 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1454544 людей.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (13246771 случай), Индия (9392919) и Бразилия (6290272).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрированы 266074 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (172561), на третьем – Индия (136696).

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Автор: Алина Вишневская