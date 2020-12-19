В ВОЗ отметили, что опубликованная информация не изменит подхода к борьбе с COVID-19 в Британии.

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее остальных.

Об этом говорится в материале Sky News.

Поздно вечером в пятницу высокопоставленные чиновники встретились, чтобы обсудить необходимость введения дополнительных оперативных мер, ссылается телеканал на сообщения британских СМИ.

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По мнению члена научной консультативной группы по вопросам чрезвычайных ситуаций, новый штамм является "реальной причиной для беспокойства" и "сейчас крайне важно действовать в экстренном порядке". Ученый предположил, что страна вступает "в менее предсказуемую фазу".

При этом ученые пока не видят доказательств, что новый штамм вызывает более серьезные заболевания или что он будет менее устойчив к существующим вакцинам.

В свою очередь, представитель ВОЗ Дэвид Наварро отметил, что опубликованная информация не изменит подходы к борьбе с COVID-19.

На этой неделе в Минздраве Британии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса – более тысячи случаев инфицирования зарегистрировали на юге страны.

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Автор: УНИАН