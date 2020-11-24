Больницы в стране уже заполнены тяжелобольными. Возле каждого дежурят по несколько медиков.

Студентов-медиков стали привлекать к лечению больных COVID-19 в Чехии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные вузы там перешли на дистанционное обучение.

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Смены в клиниках Чехии начинаются с 7:00 и длятся 12 часов. Студентов просят дезинфицировать кровати, иглы и капельницы.

"Также мы помогаем медсестрам с гигиеническими процедурами. Большинство из пациентов здесь в искусственной коме, их нужно переворачивать, мыть – сестрам в одиночку это делать сложно", – рассказывает журналистам студент-медик Карлова университета Ян.

Больницы уже заполнены тяжелыми больными. Возле каждого дежурят по несколько медиков. Чем дальше от столицы – тем хуже ситуация. С перегрузкой системы здравоохранения помогают волонтеры.

В свою очередь, студент Ян говорит, что инфицироваться не боится, потому что очень хорошо защищен. Ему приходится и работать в медучреждении, и учиться. За каждый час в "красной зоне" парень получает 250 гривень.

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Автор: УНИАН