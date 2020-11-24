Студентов-медиков стали привлекать к лечению больных COVID-19 в Чехии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные вузы там перешли на дистанционное обучение.
Читайте такжеЕС купит 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от коронавируса
Смены в клиниках Чехии начинаются с 7:00 и длятся 12 часов. Студентов просят дезинфицировать кровати, иглы и капельницы.
"Также мы помогаем медсестрам с гигиеническими процедурами. Большинство из пациентов здесь в искусственной коме, их нужно переворачивать, мыть – сестрам в одиночку это делать сложно", – рассказывает журналистам студент-медик Карлова университета Ян.
Больницы уже заполнены тяжелыми больными. Возле каждого дежурят по несколько медиков. Чем дальше от столицы – тем хуже ситуация. С перегрузкой системы здравоохранения помогают волонтеры.
В свою очередь, студент Ян говорит, что инфицироваться не боится, потому что очень хорошо защищен. Ему приходится и работать в медучреждении, и учиться. За каждый час в "красной зоне" парень получает 250 гривень.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram