По состоянию на 26 ноября в мире COVID-19 заболели уже более 60,7 млн человек.

Новый антирекорд пандемии COVID-19 в мире: за минувшие сутки от коронавируса умерли 12 тысяч человек.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.

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По состоянию на утро 26 ноября в мире выявлено уже 60 млн 741 тыс. 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Worldometer.

Зафиксирован 1 млн 427 тыс. 119 летальный случай, выздоровели 42 млн 045 тыс. 476 человек.

Больше всего случаев коронавирусной болезни зарегистрировано: в США (12 млн 777 тыс. 754), Индии (9 млн 266 тыс. 705), Бразилии (6 млн 166 тыс. 606), Франции (2 млн 221 тыс. 874), России (2 млн 144 тыс. 229), Испании (1 млн 605 тыс. 066), Великобритании (1 млн 560 тыс. 872).

Украина в этом мировом антирейтинге остается на 17-м месте. Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 ноября в Украине установлен новый антирекорд - 15331 новый случай за сутки, умерли 225 человек.

В Европе из-за введения карантинов заболеваемость значительно упала. В частности, во Франции цифры уменьшились с 50 до десяти тысяч в сутки. Там уже объявили об очень постепенное снятие ограничений.

Германия свой мягкий карантин, который пока без закрытия магазинов и школ, продлила до 20 декабря. Власть запланировала ослабление ограничений и на Рождество. Так, за праздничным столом и вокруг елки дома смогут собираться до десяти человек.

"Мы смогли прекратить лавинообразный рост количества больных. И ситуация действительно выровнялась. Впрочем, это только промежуточный успех, которым мы не можем удовлетвориться. Надо его закрепить", — отмечает немецкий канцлер Ангела Меркель.

Следует заметить, что в Европе обсуждают закрытия на праздничный период горнолыжных курортов. Это, впрочем, еще не решили.

Как сообщалось, в Европе уже активно готовятся к вакцинации от коронавируса. Евросоюз забронировал 200 млн доз с опцией на дальнейшие 100 млн. Все страны ЕС получат вакцину одновременно — пропорционально численности населения. В Европе вакцина должна стать доступной в конце этого года или самое позднее в начале следующего года.

Коронавирус: важно знать каждому

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Авторы: Виктория Гордиенко, Тамара Отовская