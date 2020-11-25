На Рождество и Новый год планируется разрешить собрания до 10 человек.

В Германии 16 федеральных земель предложили смягчить к Рождеству карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник был разработан проект с соответствующими предложениями. Он предусматривает продление до 20 декабря локдауна в стране, что предусматривает закрытие баров, ресторанов и развлекательных заведений. Школы и магазины останутся открытыми.

На Рождество и Новый год планируется разрешить собрания до 10 человек. Также документ предусматривает резкое увеличение пропускной способности государственной железной дороги Deutsche Bahn в зимние месяцы.

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Теперь документ должны согласовать с канцлером Ангелой Меркель. Однако Меркель, наоборот, предлагает усилить ограничения, передает Bloomberg.

В среду во время встречи с представителями федеральных земель канцлер попытается договориться о действии локдауна как минимум до 20 декабря, хотя те призвали к ослаблению карантина.

Меркель предлагает ограничить количество лиц, которые могут посещать магазины, и ввести дополнительные ограничения в школах, находящихся в эпицентре распространения болезни.

Коронавирус в Германии: что стоит знать

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил во вторник, что ежедневное число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 13 554 за последние 24 часа до 942 687. Общее число погибших составило 14 361 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании президиума Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что карантинные меры в стране могут ужесточить.

В Германии за время пандемии коронавируса стало больше миллионеров. По данным финучреждения, с января по июнь текущего года число жителей страны с состоянием более одного миллиона долларов выросло на 58 тысяч.

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Автор: УНИАН