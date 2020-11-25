От осложнений коронавирусной болезни умерли уже 1 млн 409 тыс. 301 человек.

В мире COVID-19 по состоянию на утро 25 ноября заболело 59 млн 762 тыс. 055 человек.

Читайте такжеВ Германии предложили смягчить карантин к Рождеству, но Меркель противОб этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

От осложнений коронавирусной болезни умерли уже 1 млн 409 тыс. 301 человек.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США (12 млн 591 тыс. 165), Индии (9 млн 222 тыс. 216), Бразилии (6 млн 118 тыс. 708), Франции (2 млн 206 тыс. 126) и России (2 млн 120 тыс. 836).

Украина в этом общем списке инфицирования остается на 17 месте.

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Автор: Тамара Отовская