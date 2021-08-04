Штамм COVID-19 "Дельта" уже присутствует в 135 странах мира.

Количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже более месяца.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Украины "Коронавирус_инфо" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

"Количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже больше месяца, и за неделю (с 26 июля до 1 августа) их количество увеличилось на 3% — до 4 033 836 инфицированных, а смертность, наоборот, сократилась на 8% — до 64 216 случаев", - говорится в сообщении.

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Указывается, что на этой неделе заболеваемость и смертность существенно выросли в регионах Восточного Средиземноморья (на 37% и 31% соответственно) и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33% и 48%). В то же время снижение летальных случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке (на 29%), говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В Минздраве напоминают, что штамм COVID-19 "Дельта" уже присутствует в 135 странах мира.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировали 984 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 255 тыс. 345 человек, выздоровели – 2 млн 188 тыс. 273, умерли – 53 тыс. 024. Медики провели 11 млн 446 тыс. 663 ПЦР-тестирования.

Коронавирус: что известно

Автор: Константин Гончаров