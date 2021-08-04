Ежедневно количество новых инфицированных COVID-19 в Украине растет. За минувшие сутки было выявлено почти тысячу больных.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 984 случая коронавирусного заболевания, в частности заболели 59 детей и 48 медработников. Также 570 пациентов выздоровели, 43 - умерли от осложнений. В больницы попали 572 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

С 20 июля количество новых случаев заражения в сутки превышает количество тех, кто выздоровел.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 255 345 случаев инфицирования. Из них 53 024 человека умерла от осложнений заболевания, а 2 188 273 — выздоровели.

По данным сайта Worldometers, Украина среди стран мира занимает 18 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы – 8 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Россия, Франция, Британия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 47 442 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 22 533, методом ИФА — 8 064. Также сделали 16 845 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 11,4 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вчера в Украине прививали от коронавируса 153 тыс. 258 человек. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, первую дозу получили - 89 тыс. 892, вторую - 63 тыс. 366.

От начала вакцинальной кампании привито 3 млн 759 тыс. 405 украинцев, из них полностью иммунизированы 2 млн 151 тыс. 799.

Прививки проводили 943 мобильные бригады по иммунизации, 2 тыс. 612 пунктов прививки и 279 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова