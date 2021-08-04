Средства нужны для приобретения тестов, кислорода и защитных масок.

Всемирная организация здравоохранения требует 11,5 миллиарда долларов срочного финансирования на борьбу с более заразным вариантом коронавируса "Дельта".

Об этом говорится в документе ВОЗ, который попал в распоряжение Reuters.

Большая часть денег необходима для покупки тестов, кислорода и масок для лица в более бедных странах. Четверть из них нужны для закупки сотни миллионов вакцин.

"Программа, созданная в начале пандемии, остается в значительной степени недофинансированной, и ее координаторы сейчас признают, что она останется такой, поскольку многие правительства пытаются решать глобальные потребности COVID "по-другому", - рассказал журналистам анонимный представитель ACT-Accelerator.

Как следствие, она сократила почти на 5 миллиардов долларов общий запрос на получение средств. Но для этого все еще нужно 16,8 млрд долларов, а срочно - 7,7 млрд долларов.

Штамм коронавируса "Дельта"

По оценкам американских ученых, "Дельта" значительно заразнее, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса.

Согласно внутренней презентации, распространенной в центрах по контролю и профилактике заболеваний США, вариант "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, болезнь Эбола, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу.

Автор: Людмила Жерновская