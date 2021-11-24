Вакцину Johnson & Johnson разрешили людям в возрасте 18 лет и старше.

Канада полностью одобрила однодозовую вакцину от коронавируса Jassen компании Johnson & Johnson. Это первое разрешение на использование вакцины не для экстренного применения.

Как пишет Reuters, использование вакцины от коронавируса полностью одобрена для людей в возрасте 18 лет и старше.

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Отмечается, что в сентябре Канада дала полное разрешение на использование вакцин от коронавируса компаний Moderna и Pfizer.

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson разрешена для экстренного использования во многих странах, включая США.

Напомним, ранее Европейский регуляторный орган по лекарственным средствам рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника, который называется поперечным миелитом, в качестве побочного эффекта вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson.

Вакцинация от коронавируса в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко