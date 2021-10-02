Регулятор рекомендовал разработчику указать тромбоз как побочное действие прививки.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнаружило возможную связь между редкими случаями свертывания крови в венах с вакциной от коронавируса Johnson&Johnson.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор рекомендовал разработчику указать тромбоз как побочное действие прививки.

Европейский регулятор также рекомендовал Johnson&Johnson и AstraZeneca добавить иммунную тромбоцитопению, нарушение свертываемости крови, вызванное ложной атакой тромбоцитов организма, в перечень побочных эффектов с неизвестной частотой.

Читайте такжеВ США создали таблетки, защищающие от тяжелой формы COVID-19J&J ответила, что хотя шансы столкнуться с такими эффектами очень низкие, она прислушается к рекомендациям EMA и обновит информацию о вакцине.

"Мы решительно поддерживаем повышение осведомленности о признаках и симптомах редких случаев, чтобы их можно было быстро выявить и эффективно лечить", – цитирует агентство заявление компании.

Вакцины J&J и AstraZeneca ранее связывали с очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого количества тромбоцитов (тромбоза с синдромом тромбоцитопении).

Обе вакцины разработаны на безвредных векторных вирусах, инструктирующие клетки человека вырабатывать белки, которые, в свою очередь, формируют "щит" против будущего инфицирования коронавирусом.

EMA сообщило, что новое, возможно опасное для жизни, состояние свертывания крови (венозная тромбоэмболия) должно быть указано на этикетке продукта J&J.

Венозная тромбоэмболия обычно начинается с образования сгустков крови в вене ноги, руки или паха, которые затем перемещаются в легкие и блокируют кровоснабжение. Среди причин – преимущественно травмы или пролежни у лежачих пациентов. Противозачаточные таблетки и ряд хронических заболеваний тоже считаются факторами риска.

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Автор: Яна Ставская