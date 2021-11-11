Сообщение именно об этом серьезном неврологическом заболевании стало причиной остановок испытаний разработки вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Европейский регуляторный орган по лекарственным средствам рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника, называемый поперечным миелитом, в качестве побочного эффекта вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson.

Сообщение именно об этом серьезном неврологическом заболевании стало причиной остановок испытаний на ранних стадиях разработки как вакцины AstraZeneca, так и Johnson & Johnson, технология производства которых похожа.

Сообщая обновленную информацию о безопасности всех вакцин от коронавируса, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также заявило, что оно оценивает отчеты о редком заболевании крови, известном как синдром утечки капилляров (CLS), после прививки вакциной Moderna.

EMA сообщило, что зарегистрировало шесть случаев CLS и оценивает все данные, но пока неясно, существует ли причинно-следственная связь между этими случаями и вакциной, сообщает Reuters.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая