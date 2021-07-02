Препарат гарантирует защиту от вируса не менее чем на 8 месяцев.

Компания Johnson&Johnson утверждает, что ее вакцина эффективна от "индийского" штамма коронавируса.

Об этом говорится на сайте производителя.

Препарат гарантирует защиту не менее чем на 8 месяцев. Ученые наблюдали, что происходило с кровью 8 вакцинированных добровольцев в течение установленного периода и пришли к выводу, что антитела и клетки иммунной системы способны нейтрализовать вирус.

Второе исследование с участием 20 пациентов Медицинского центра в Бостоне подтвердило догадки ученых.

Читайте такжеВ мире сделали более трех миллиардов прививок от коронавируса – BloombergПо результатам третьего этапа клинических испытаний, ученые установили, что эффективность вакцины от самых заразных штаммов коронавируса составляет 85%, при этом она защищает от возможной госпитализации и смерти.

Ранее об эффективности от "Дельта"- штамма заявили также Pfizer и Moderna. Одна доза препаратов защищает организм на 80% и до 90% – после двух доз независимо от возраста.

Pfizer пока единственная вакцина, которой разрешили прививать детей в возрасте от 12 лет.

Эффективность Johnson&Johnson подтвердил и европейский регулятор. В сообщении EMA говорится, что все одобренные в ЕС COVID-препараты способны предотвратить инфицирование "индийским" штаммом.

Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта" уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B. 1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации население и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствиям, чем в западных странах.

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Автор: Яна Ставская