Случаев COVID-19 типа "дельта плюс" в Турции пока обнаружено не было.

В Турции зарегистрировано уже 224 случая заражения дельта-штаммом коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы в 26 провинциях страны.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Более половины всех выявленных случаев приходится на Стамбул – 134. Коджа также сообщил, что случаев COVID-19 типа "дельта плюс" в Турции пока обнаружено не было.

Напомним, по прогнозам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) до конца августа на опасный штамм "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений коронавирусом в странах ЕС.

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В ECDC прогнозируют, что "индийский" вариант может охватить прежде всего молодых людей, не входящих в возрастную категорию кампании иммунизации.

В то же время в ЕС подтвердили, что полное прохождение вакцинации любым доступным сейчас препаратом обеспечивает высокую защиту от вируса и его последствий.

Новый штамм "Дельта" в настоящее время обнаружен в более 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, России и Португалии. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров