Для использования в ЕС одобрены четыре вакцины: Comirnaty (препарат компаний BioNTech/Pfizer), Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Две дозы вакцин, одобренных для использования в Евросоюзе, защищают от «Дельта»-варианта коронавируса, который стремительно распространяется в мире.

Об этом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), сообщает "Немецкая волна".

В ЕМА знают об опасениях, вызванных быстрым распространением штамма «Дельта», заявил руководитель отдела стратегии вакцинации агентства Марко Кавальери.

Для использования в ЕС одобрены четыре вакцины: Comirnaty (препарат компаний BioNTech/Pfizer), Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

EMA отвечает за оценку лекарств, используемых в странах ЕС, отслеживает ситуацию на рынке медикаментов, выдает разрешения на использование в Евросоюзе новых медицинских препаратов.

Ответственный за прививки в Германии Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) также заявил, что две дозы вакцины от коронавируса обеспечивают такую же защиту от штамма «Дельта», как и от других вариантов вируса. В STIKO при этом сослались на результаты актуальных исследований из Великобритании, сообщает агентство Reuters.

Штамм коронавируса "Дельта"

Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса «Дельта» уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствия, чем в западных странах.

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Автор: Виктория Токарева