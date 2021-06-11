В наличии вакцины Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

В Польше начали прививать от коронавируса украинских работников и иностранцев, которые едут в эту страну на работу или учебу.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Пункты для добровольной вакцинации работают неподалеку четырех пунктов пропуска со стороны Польши.

В специальных автобусах иностранцы сдают тест на антиген, а затем уже прививку. Тест на COVID стоит почти 1000 гривен. Вакцина - бесплатная.

Читайте также"Индийский" штамм коронавируса угрожает Европе – ВОЗИностранцы могут выбрать вакцину производства Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson или AstraZeneca.

За второй дозой не нужно будет ехать на границу - ее можно получить в любом польском городе.

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Автор: Людмила Жерновская