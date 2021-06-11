В Польше начали прививать от коронавируса украинских работников и иностранцев, которые едут в эту страну на работу или учебу.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Пункты для добровольной вакцинации работают неподалеку четырех пунктов пропуска со стороны Польши.
В специальных автобусах иностранцы сдают тест на антиген, а затем уже прививку. Тест на COVID стоит почти 1000 гривен. Вакцина - бесплатная.
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За второй дозой не нужно будет ехать на границу - ее можно получить в любом польском городе.
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