Тедрос Гебреесус также предупредил, что ожидается появление новых мутаций SARS-CoV-2, но люди могут предотвращать их появление, предотвращая передачу коронавируса.

Штамм коронавируса "Дельта" быстро распространяется среди невакцинированных.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус.

««Дельта» (вариант) является наиболее заразным среди всех штаммов COVID-19, идентифицированных на сегодняшний день, он был выявлен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированных групп населения», - сказал он.

Гебреесус также предупредил, что ожидается появление новых мутаций SARS-CoV-2, но люди могут предотвращать их появление, предотвращая передачу коронавируса.

«Это довольно просто: больше случаев инфицирования, больше вариантов. Меньше таких случаев, меньше вариантов», - сказал глава ВОЗ.

Штамм "Дельта" в Украине

23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые выявили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от «индийского» («Дельта») штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

25 июня правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта". Прежде всего, будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамп коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

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Автор: Виктория Токарева