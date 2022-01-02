В Израиле правительство призвали отменить "зеленый стандарт".

В Израиле Форум владельцев торговых центров и магазинов заявил, что торговые точки не будут действовать по правилам "зеленого стандарта" и будут оказывать услуги как привитым, так и непривитым посетителям.

Об этом сообщает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Отмечается, что 30 декабря состоялось экстренное заседание Форума торговых сетей, магазинов модной одежды и ресторанов, посвященное ситуации, сложившейся после введения "зеленого стандарта".

Читайте такжеВ Израиле начали исследование эффективности четвертой дозы вакцины от коронавирусаГлава ассоциации Шахар Турджеман призвал правительство отменить "зеленый стандарт", из-за которого у магазинов и заведений общепита снизилась выручка.

Участники совещания назвали "зеленый сертификат" фикцией, а также указывали, что все, что делает в данный момент правительство, противоречит тому, о чем говорил Нафтали Беннет до того, как стал главой правительства.

Массовая вакцинация от коронавируса в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года.

Записаться на вакцинацию в Украине против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: