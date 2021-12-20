В течение следующих нескольких недель в стране ожидают новый всплеск заболеваемости.

Израиль вошел в пятую волну коронавируса, несмотря на строгие ограничения, которые правительство ввело для сдерживания штамма "Омикрон". В течение следующих нескольких недель в стране ожидают новый всплеск заболеваемости.

Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, пишет The Guardian.

По словам главы правительства, на сегодня в стране подтверждено 134 случая инфицирования COVID-вариантом "Омикрон". Накануне обнаружили 705 всех новых заражений, в то же время не было зафиксировано ни одного нового летального случая, а 882 человека выздоровели.

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Несмотря на то, что нынешние цифры по заболеваемости невелики, Омикрон является очень заразным штаммом и случаи инфицирования которым удваиваются каждые два-три дня в странах, где его обнаружили, предупредил Беннетт.

Напомним, еще в сентябре в Израиле регистрировали более 7000 инфицирований ежесуточно, а в октябре прирост больных упал до сотен в день.

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Автор: Виктория Гордиенко