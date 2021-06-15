На прошлой неделе правительство Италии ограничило использование AstraZeneca людям старше 60 лет.

Итальянский регулятор разрешил смешивать вакцины от коронавируса от AstraZeneca с Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA разрешило применение в качестве второй дозы вакцины от другого производителя для граждан в возрасте до 60 лет.

Речь идет об итальянцах, сделавших первую прививку вакциной от AstraZeneca.

На прошлой неделе правительство Италии ограничило использование AstraZeneca людям старше 60 лет после смертельного случая с 18-летним юношей, который умер от редкой формы свертывания крови.

Читайте такжеПобочные эффекты: ВОЗ исследует случаи миокардита после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer"На основе клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научный комитет AIFA решил утвердить смешение вакцин", – говорится в заявлении регулятора. В агентстве уточнили, что речь о Pfizer и Moderna.

AstraZeneca – вакцина от коронавируса разработки британских ученых. В Европе из 16 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек образовались тромбы. В Великобритании из 33 миллионов человек, привитых этой вакциной, тромбы были обнаружены в 309 человек и 56 из них умерли.

Как отмечают ученые из университета имени Гете во Франкфурте и Ульмскому университете, ключ к проблеме заключается в аденовирусных векторах, которые используются для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Спаечный белок направляется не в клеточную жидкость, где коронавирус обычно вырабатывает белки, а в ядро клетки.

В результате части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Мутантные белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов.

3 июня в Украине прибыли еще более 703 тысяч доз вакцины AstraZeneca индийского производства в рамках глобальной инициативы COVAX.

Теперь украинцев массово вакцинируют китайским препаратом CoronaVac, эффективность которой не подтверждена европейским регулятором, однако ее экстренное применение одобрила ВОЗ.

По состоянию на 15 июня в Европе сделали более 300 миллионов прививок. До конца июля в ЕС хотят вакцинировать 70% взрослого населения. В Украине за 14 июня дозу вакцины получили более 50 тысяч человек.

С начала кампании привито 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу – 1 507 801 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 260 755 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 768 556 прививок.

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Автор: Яна Ставская