Кроме того, ученые установили, что необходимо сделать, чтобы устранить возможность тромбообразования.

Группа немецких ученых установила причину образования тромбов в некоторых случаях после введения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Кроме того, ученые установили, что необходимо сделать, чтобы устранить возможность тромбообразования. Результаты их исследования опубликованы на портале Research Square, но пока еще не обсуждались международным научным сообществом.

Как отмечают ученые из университета им. Гете во Франкфурте и Ульмского университета, ключ к проблеме состоит в аденовирусных векторах, которые используются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По словам руководителя научной группы профессора Рольфа Маршалека, спайковый белок направляется не в клеточную жидкость, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро клетки. В итоге части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Мутантные белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов.

Читайте такжеВ Европе испытывают смешивание вакцин при прививках от коронавирусаВакцины Pfizer и Moderna доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. И после введения этих вакцин образования тромбов не наблюдается, передает kommersant.

Проблемы с вакциной AstraZeneca

В Европе из 16 млн человек, получивших вакцину AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек образовались тромбы. В Великобритании из 33 млн человек, привитых этой вакциной, тромбы были выявлены у 309 человек и 56 из них умерли.

В своем исследовании ученые предложили изменить секвенирование спайкового белка и таким образом предотвратить его расщепление. Как сообщает Financial Times, компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Рольфа Маршалека, чтобы получить рекомендации по адаптации вакцины.

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Автор: Ирина Погорелая