Джо Байден может объявить об этом на встрече лидеров стран "Большой семерки".

Администрация Байдена планирует пожертвовать другим странам 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщили, что в этом году 200 миллионов доз передадут 92 странам с низким доходом и Африканскому союзу.

Еще 300 миллионов доз планируют передать другим странам в первой половине 2022 года. Они пройдут через всемирную инициативу вакцинации COVAX.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что только вакцинации недостаточно для борьбы с коронавирусомДжо Байден должен объявить о сделке на встрече лидеров стран «Большой семерки» в Великобритании.

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Автор: Людмила Жерновская