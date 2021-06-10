Вакцины передадут через инициативу COVAX / фото ua.depositphotos.com

Администрация Байдена планирует пожертвовать другим странам 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщили, что в этом году 200 миллионов доз передадут 92 странам с низким доходом и Африканскому союзу.

Еще 300 миллионов доз планируют передать другим странам в первой половине 2022 года. Они пройдут через всемирную инициативу вакцинации COVAX.

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Автор: Людмила Жерновская