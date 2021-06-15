В странах Европейского союза по состоянию на 15 июня прививки от коронавируса сделали более 300 млн человек. В ЕС заявили о намерении получить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать в июле до 70% взрослого населения.
"Мы сделали 300 миллионов прививок в ЕС. Каждый день мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в следующем месяце", - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter.
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Напомним, Всемирная организация здравоохранения выражала беспокойство угрозой новых вспышек COVID-19 в Европе. В частности из-за ослабления карантинных мер и "дельта-штамме" коронавируса, который известен также как "индийский".
Ранее в Евросоюзе отметили, что смогли достичь таких показателей вакцинации без остановки экспорта вакцин.
"Из 700 млн доз, которые были произведены в ЕС с прошлого декабря, около 350 млн доз было экспортировано в более чем 90 стран", - отметила президент Еврокомиссии.
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