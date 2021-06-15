Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 243 больных. В других регионах страны обнаружили менее сотни инфицированных.

В Украине за сутки обнаружили 1 014 новых случаев COVID-19. Среди новых пациентов 43 ребенка и 51 медработник. Также 5 511 пациентов выздоровели, а 77 - умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 401 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца. Однако за минувшие сутки количество новых случаев более чем в 2 раза больше, чем днем ранее - тогда, после выходных, зафиксировали 420 новых инфицированных коронавирусом.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии у нас зафиксировали 2 224 992 случая заражения коронавирусом. Из них 51 769 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 136 176 — выздоровели.

Тест на COVID-19 в Украине

Лаборатории сделали 54 732 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 32 313, методом ИФА — 10 428. Также сделали 11 991 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,5 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

50 057 человек привиты от COVID-19 за сутки 14 июня 2021 года. Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированные - 21 957 человек.

В течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов прививки.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу – 1 507 801 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 260 755 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 768 556 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко