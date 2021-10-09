Решение связано с увеличением заболеваемости миокардом и перикардом после вакцинации Moderna.

Исландия приостановила вакцинацию от коронавируса Moderna, объяснив это небольшим повышением риска сердечного воспаления.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на AFP.

"Поскольку на территории страны достаточно вакцины Pfizer, главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минздрава.

Решение связано с увеличением заболеваемости миокардом и перикардом после вакцинации Moderna, а также вакцинации с использованием Pfizer / BioNTech", – сказал главный эпидемиолог.

Читайте такжеБританские медики обновили список симптомов заражения коронавирусом: топ ключевых признаков COVID-инфицированияВ течение последних двух месяцев Исландия вводила дополнительную дозу вакцины исландцам, которые были вакцинированы Janssen, одноразовой сывороткой от Johnson&Johnson, а также пожилым людям с ослабленным иммунитетом, которые уже получили две дозы иной вакцины.

Третья доза вакцины против COVID-19

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что третью - так называемую бустерную - дозу вакцины от коронавируса необходимо вводить, чтобы защитить самые уязвимые категории населения. При этом его слова фактически противоречат заявлениям председателя организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, который неодобрительно высказывался о вакцинации населения третьей дозой.

Европейский центр по предотвращению и контролю над болезнями также обнародовал рекомендации для стран Европейского союза, что массово прививки так называемой третьей, или усиливающей дозой вакцины против COVID-19 делать не нужно.

В Украине хотят запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались от коронавируса. Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство строит такие планы на 2022 год.

В США третью дозу мРНК вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna начали вводить людям с ослабленным иммунитетом с 12 августа 2021 года.

После того как администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами одобрила применение бустерных прививок от коронавируса, третью дозу ввели президенту Джо Байдену.

Автор: Яна Ставская