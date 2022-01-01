Странам не стоит накапливать вакцины от COVID-19, считает глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится, если будет покончено с неравенством по распределению вакцин.

Постоянная несправедливость в распределении препаратов увеличивает риск мутации коронавируса, приводит ВВС слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, сказанные во время новогоднего заявления.

Глава ВОЗ считает, что стоит отказаться от узкого национализма и накопления вакцины от COVID-19.

"Узкий национализм и накопления вакцин в некоторых странах взорвали справедливость и создали идеальные условия для появления варианта "Омикрон", и чем дольше длится несправедливость, тем выше риск развития вируса таким образом, который мы не можем предсказать", – предупредил Гебреисус.

По его мнению, "если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией".

Читайте такжеВ США госпитализировали рекордное число детей из-за "Омикрона"Напомним, пандемия COVID-19 началась в марте 2020 года. Позже ряд производителей выпустили вакцины от коронавируса.

Коронавирус мутировал, появились несколько его вариантов, в частности, "Дельта" и "Омикрон".

ВОЗ 26 ноября квалифицировала штамм "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

В декабре в ВОЗ заявили, что "Омикрон" быстрыми темпами захватывает мир. Этот вариант COVID-19 нашли уже в более 70 странах.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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